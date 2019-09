Twee doden na grensconflicten in Kasjmir

Minstens twee mensen zijn gisteren om het leven gekomen nadat Pakistaanse en Indiase grenstroepen elkaar opnieuw onder vuur namen in de Kasjmir-regio, meldt de Pakistaanse politie. Indiase troepen openden gisteren laat het vuur over de Line of Control (LoC), de feitelijke grens die de Himalayaanse vallei verdeelt tussen de twee landen in het Kotli-district in Pakistaans Kasjmir.

“Minstens twee mensen zijn gedood en vier anderen raakten gewond tijdens beschietingen door Indiase troepen”, verklaart lokaal politieagent Mohammed Qasim. De dodelijke slachtoffers zouden een vrouw en een jongetje zijn.

De Indiase beslissing van 5 augustus om de bijzondere constitutionele status van Kasjmir in te trekken en een lockdown op te leggen hebben tot nieuwe spanningen geleid tussen de Zuid-Aziatische rivalen, die in het verleden twee oorlogen uitvochten om de regio.

Pakistaans premier Imran Khan drong er tijdens een speech bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bij de wereldmachten op aan om tussenbeide te komen en een mogelijke confrontatie tussen de twee nucleair bewapende landen te voorkomen.

Bron: Belga