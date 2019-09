Simon Mignolet (Club Brugge) kijkt met vertrouwen richting topper tegen Real Madrid

Simon Mignolet kijkt met vertrouwen richting de kraker op het veld van Real Madrid. Daar speelt Club Brugge zijn tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Mignolet is de enige van zijn ploeg die al tegen Real speelde. “Ik raad de jongens aan om zich voor te bereiden op die wedstrijd zoals op elke andere wedstrijd.” “Natuurlijk spelen we tegen een ongelofelijke ploeg met veel individuele kwaliteiten, maar wij moeten daar ons collectief tegenover stellen. Op die manier zullen we het sterkst staan”, zei Simon Mignolet op een persconferentie.

Mignolet had ook nog enkele lovende woorden voor Hazard en Courtois, twee collega-Rode Duivels die bij Real Madrid een moeilijk seizoensbegin kennen. “Hazard is een wereldtopper. Hij heeft ongelofelijke kwaliteiten, maar logischerwijs heeft hij een aanpassingsperiode en wat tijd nodig. Het zal zeker nog blijken dat hij een aanwinst is voor Real Madrid”, aldus Mignolet.

“Tegelijk vind ik dat Courtois goed speelt dit seizoen. Real Madrid krijgt weinig tegengoals, en afgelopen weekend hielden ze nog de nul tegen Atlético Madrid. Ik zie beiden altijd bezig bij de nationale ploeg: ik weet heel goed welke topspelers het zijn.”

bron: Belga