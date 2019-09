RSCA Fan Board behoudt vertrouwen in ‘The Process’, maar “moeten play-off 1 opgeven”

Volgens het RSCA Fan Board, het overkoepelende supportersorgaan van Anderlecht, wordt het “quasi onmogelijk” voor paars-wit om play-off 1 te halen. “Anderlecht zou er goed aan doen dat openlijk te communiceren”, zegt Frank Eeckhout van het Fan Board vandaag aan Belga. De supporters behouden wel het vertrouwen in ‘The Process’. “We moeten gewoon uit die negatieve spiraal geraken.” De supporters hadden gisteren alleen maar rekening gehouden met een overwinning tegen Waasland-Beveren, maar het zieltogende Anderlecht kwam niet verder dan 0-0. In het Astridpark weerklonk voor het eerst hardnekkig boegeroep, enkele misnoegde fans eisten uitleg aan de poorten van het stadion.

“Er is veel meer tijd nodig dan iedereen gedacht heeft. Aanvankelijk speelden we mooi en dominant voetbal, maar bleven de resultaten uit. Tegen Brugge werden we ‘overpowered’, dat was het dieptepunt. Dat kan zo’n jonge ploeg wel overkomen, maar met het goed voetbal ebt ook het vertrouwen weg. En de weinig kansen die we krijgen, wringen we de nek om”, analyseert Eeckhout.

Toch behoudt het Fan Board het vertrouwen in ‘The Process’. “Dat is geen holle leuze. We hebben jaren gesmeekt om jonge gasten een kans te geven. Dat gebeurt nu ook. Maar door de enorme druk hebben de jongeren schrik om te falen. Dat is niet goed, ze zouden vrij en onbezonnen moeten kunnen spelen. We willen vooral dat er eens een typeploeg op het veld staat, die drie vier weken dezelfde is. Dat Zulj opnieuw startte in de plaats van Lokonga, zorgde voor enorm veel frustratie bij de fans.”

Eeckhout gelooft dat het tij nog kan keren. “Maar play-off 1 halen is quasi onmogelijk. Kijk eens hoeveel punten we moeten inhalen. Anderlecht zou er goed aan doen dat te communiceren. Dat kan verlossend werken voor de ploeg en de achterban. Bij de supporters zijn de verwachtingen nu veel te hoog”, aldus het Fan Board-lid. “Die verdomde play-offs waar RSCA zo tegen is, kunnen nu in ons voordeel zijn. Door play-off 2 te winnen, kunnen we nog eens Europees spelen. Gelukkig winnen we in de beker van Beerschot, want de bekercompetitie is het belangrijkste. We hebben nu twee maanden tijd om te bouwen naar het volgende bekerduel.”

Komende speeldag wacht Anderlecht een lastige verplaatsing naar Charleroi. “De druk zal nog groter zijn dan anders. Dat zal voor faalangst zorgen. Anderlecht blijft in de hoek zitten waar de klappen vallen en moet uit die negatieve spiraal zien te geraken”, aldus Eeckhout. In supporterskringen circuleren berichten over een boycot als er tegen de Zebra’s geen beterschap is. “Daar heb ik nog niets over gehoord. Het Fan Board staat niet in voor wat individuen doen. Maar er hangt ons nog een voorwaardelijke match achter gesloten deuren boven het hoofd. We moeten er alles aan doen om te vermijden dat die effectief wordt.”

bron: Belga