Dinsdag trekt een actieve storing van west naar oost over het land met soms matige regenval, gevolgd door felle buien die kunnen gepaard gaan met onweer. Op 24 uur tijd kan er op meerdere plaatsen 25 l/m² regen of meer vallen. Dat meldt het KMI maandagavond. Voor heel het land geldt code geel: er kan in één uur tijd 10 tot 30 l/m² of in zes uur tijd 20 tot 40 l/m² of in 24 uur 25 tem 50 l/m² regen vallen, of lokaal zware rukwinden of hagelstenen van 1 tot en met 2 cm.

bron: Belga