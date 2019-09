IMPEACHMENT-ONDERZOEK TEGEN TRUMP – Advocaat van Trump moet documenten voorleggen aan Congres

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van Trump en een spilfiguur in het Oekraïne-schandaal, moet tegen 15 oktober documenten die gelinkt zijn aan de zaak aan het Amerikaanse Congres overhandigen. Dat hebben de Democratische leiders van de parlementaire commissie maandagavond geëist. De documenten zijn nodig in het onderzoek die mogelijk kan leiden tot een impeachmentprocedure tegen president Donald Trump. Trump bevindt zich momenteel in het oog van de storm nadat na een klacht van een klokkenluider informatie uitlekte over een telefoongesprek tussen hem en zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump.

Giuliani herhaalde zondag dat Joe Biden Oekraïne onder druk heeft gezet om een openbaar aanklager te ontslaan om zijn zoon te beschermen. Die claims zijn tegengesproken door de Oekraïense gerechtelijke autoriteiten. Ook zei Giuliani dat hij niet zou meewerken met Adam Schiff, de Democratische voorzitter van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, in het impeachmentonderzoek naar Trump.

Bron: Belga