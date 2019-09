Thomas Cook Retail België is failliet

Er is geen oplossing gevonden om een doorstart te realiseren voor Thomas Cook Retail België en zijn circa 500 werknemers. Het wordt een faillissement. Dat is maandag aangekondigd tijdens een ondernemingsraad op de hoofdzetel van de touroperator in Zwijnaarde, zo vernam Belga van een vakbondsbron.

Vorige week waren al drie vennootschappen van Thomas Cook België, samen goed voor 75 werknemers, failliet verklaard.

Geen doorstart

Het was de bedoeling om met de vierde vennootschap, Thomas Cook Retail België, een doorstart te realiseren. Die vennootschap was met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-winkels en Thomas Cook-shops. CEO Jan Dekeyser had eind vorige week aan de vakbonden gezegd dat er tegen vandaag/maandag 5 miljoen euro moest worden gevonden, maar dat is dus blijkbaar niet gelukt.