Jeremy Clarkson haalt uit naar Greta Thunberg: “Hoe durf jij ons de les te spellen, verwend nest!”

De Engelse presentator Jeremy Clarkson heeft Greta Thunberg staalhard op haar plaats gezet. Dat deed hij in een column voor The Sun.

Ook Jeremy Clarkson zag hoe Greta Thunberg vorige week maandag op de VN-Klimaattop in New York de wereldleiders op de vingers tikte omdat “ze haar dromen en haar jeugd afgenomen hadden met hun loze woorden”. De 59-jarige voormalige ‘Top Gear’-presentator heeft het duidelijk gehad met haar verwijten aan het adres van de oudere generatie. In een column voor The Sun was hij keihard voor het 16-jarige gezicht van de wereldwijde klimaatstrijd.

Op beide oren slapen dankzij oudere generatie

“Het spijt me, mevrouw Thunberg, maar als je afgeeft op mijn generatie, moet je ermee omkunnen dat ik hetzelfde doe met jou en jouw generatie. Wat met de pillen die je inneemt als je hoofdpijn hebt? Wat met het zuivere water dat uit je kraan komt? Wat met het eten dat je overal en altijd kan kopen? Geen 16-jarige heeft daarvoor gezorgd. Wat met de humanitaire hulp die georganiseerd wordt in de armste landen ter wereld, of de medicatie die helpt tegen aids?”

“Denk aan alle films waar je van hebt mogen genieten. Films die gemaakt werden door volwassenen. En al die komieken die je hebben laten lachen. Sta ook even stil bij het feit dat je op beide oren kunt slapen, wetende dat volwassenen Zweedse gevechtsvliegtuigen bouwen en besturen. Om jou te beschermen.”

“We hebben jullie voorzien van smartphones, laptops en internet. We hebben sociale media gecreëerd waar jullie dagelijks gebruik van maken en we beheren de banken die daarvoor betalen.”

“Het leven is hard”

“Dus hoe durf jij daar te staan en ons de les te spellen, jij verwend nest. Ja, je bent verwend omdat je je mama en papa gevraagd hebt om voortaan niet meer met het vliegtuig te reizen en geen vlees meer te eten, en in plaats van je te negeren – wat elke gezonde ouder zou gedaan hebben – stemden ze toe.”

“Wat ze hadden moeten doen, was jou duidelijk maken dat het leven hard is. (…) Zo werkt de wereld nu eenmaal. En zo heeft de wereld altijd gewerkt. Met je vuisten op tafel slaan, zal niets uithalen. Dat zal je inzien als je wat ouder bent.”

Wetenschappen studeren

“Ik ben het met je eens dat de aarde aan het opwarmen is. Je zou zelfs weleens gelijk kunnen hebben dat de mens daar voor iets tussen zit. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus wat denk je van mijn voorstel: ga zo snel mogelijk terug naar schoon en ga wetenschappen studeren. Want het is de wetenschap die het probleem uiteindelijk zal oplossen, in tegenstelling tot jouw geklaag en gezeur. Duizenden mensen die jij afgelopen week beschuldigd hebt, zijn in de weer om te bekomen wat jij wil. Dus wees een goed meisje, zwijg en laat het werk aan hen over. En neen, je mag niet langer opblijven dan 22u. En ja mag niet uitgaan in zo’n kort rokje”, klinkt het.