BIZAR. Koppel valt te pletter tijdens sekspartij

Een 28-jarige vrouw en haar 35-jarige minnaar kunnen hun nachtelijke potje vozen op een balkon in de Ecuadoraanse hoofdstad Quito niet meer navertellen. Terwijl ze de liefde bedreven op een balkon, verloren ze hun evenwicht en vielen over de reling.

De Equadooraanse geliefden kwamen allebei om het leven na een val van drie verdiepingen, meldt The Sun.

De fatale vrijpartij vond plaats in het appartement van de vrouw. Eerder op de avond werd er een feestje gehouden omdat ze haar diploma had gehaald. Nadat de gasten huiswaarts waren getrokken, was het feest voor haar nog niet klaar. De vrouw wilde haar diploma blijkbaar ook nog op een intieme wijze vieren met haar 35-jarige geliefde.

Het avontuurtje vond plaats op het balkon van de woning. Een laag muurtje moest dienst doen als afscheiding, maar de politie meent dat ze te ver over de rand leunden en op een gegeven ogenblik hun evenwicht verloren.

Een benedenbuurman die drie verdiepingen lager woont, schrok van een vreemd geluid. Toen hij polshoogte kwam nemen, trof hij twee naakte en levenloze lichamen aan op zijn balkon. Hulpdiensten konden niets meer voor de onfortuinlijke vrijers betekenen. Volgens een aangeslagen familielid was het vrouwelijke slachtoffer moeder van 8-jarige dochter. De politie van Quito doet op dit moment nog onderzoek naar het ongeluk.

