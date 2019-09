“Beyoncé en Adele hebben samen nummer opgenomen”

Als de geruchten kloppen, dan zou er binnenkort een nummer uitkomen waaraan zowel Beyoncé als Adele hebben meegewerkt. Ryan Tedder, frontman van OneRepublic, heeft laten weten dat de twee supersterren samen te horen zullen zijn op het nieuwe album van de band.

“We hebben een nummer met Beyoncé en Adele, waarop ook Chris Martin (zanger van Coldplay) een piano-solo speelt.” Die boodschap liet Ryan Tedder, zelf het gezicht van de band OneRepublic, onlangs los op de wereld. De twee supersterren zouden samen aan een nummer hebben gewerkt voor het nieuwe album van OneRepublic, ‘Human’, meldt Entertainment Weekly. De woordvoerders van Adele en Beyoncé reageerden nog niet, maar ongeloofwaardig is het scenario alleszins niet.

Tedder heeft namelijk een goede band met de twee zangeressen. Hij werkte al samen met Beyoncé voor de nummers ‘Halo’, ‘XO’ en ‘I Was Here’ en schreef voor Adele ook mee aan ‘Remedy’, ‘Rumour Has It’ en ‘Turning Tables’. Tegelijk heeft de Britse popster haar liefde voor het werk van de Tedder nooit onder stoelen of banken gestoken. Wanneer het nummer zou uitkomen, is nog niet bekend.