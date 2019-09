WK wielrennen – Yves Lampaert reageert teleurgesteld: “Kunnen niet helemaal tevreden zijn”

Ook Yves Lampaert toonde zich na afloop van het WK wielrennen ietwat ontgoocheld. “Ik denk dat we niet 100 procent tevreden kunnen zijn over onze koers”, analyseerde hij. “Op het eind reden we achter de feiten aan.” Helemaal verkleumd kreeg de West-Vlaming na afloop in de mixed zone zelfs een thermisch deken over zich heen van z’n soigneur. “Het was berekoud’, gaf hij aan, “een koers voor beren. Het was zaak om te doseren onderweg, maar de regen maakte dat niet gemakkelijk, het maakte het koersen extra zwaar. Doseren was op het eind ook niet echt gemakkelijk meer, want we moesten aan de bak.”

“Ik had veel verwacht van dit WK, maar het was wel een beetje afwachten hoe het zou zijn na mijn val van woensdag in de tijdrit. Mijn niveau was goed, maar niet top en dat moest je hier zijn. Ik denk ook dat ik in de eerste lokale rondjes iets te kwistig met mijn krachten ben omgesprongen, waardoor ik, op het moment dat het er toe doet, niet meer de kracht had. Dat is jammer.”

“We kunnen niet 100 procent content zijn over onze koers”, vindt hij, “We hadden het allemaal onder controle, tot die kopgroep wegrijdt in schijfjes op het eind en er was geen Belg mee. Dan rijd je achter de feiten aan, heb je miserie en op dit rondje was het zeer moeilijk om een gat dicht te rijden. Het is jammer dat er geen Belg mee was, je weet als zo’n sterke mannen gaan dat het zeer moeilijk wordt om ze terug te grijpen. In de achtervolging werkten de andere landen dan niet mee. Het was onbegrijpelijk dat wij als enige land nog reden, want er waren toch nog wat landen die niemand mee vooraan hadden.”

bron: Belga