WK wielrennen – Ontgoochelde Tim Wellens: “We hadden er allemaal meer van verwacht”

Tim Wellens was eerlijk in zijn analyse na afloop van het WK wielrennen. “Ik denk dat wij Belgen er vooraf allemaal meer van hadden verwacht. Maar helaas, we hebben te veel achter de feiten aangereden vandaag en we hebben de koers te veel moeten ondergaan. Dat is een beetje jammer.” “Het was een lange, natte koude dag”, stelde hij, “maar goed: dat geldt voor iedereen in het peloton. Normaal ben ik meestal goed in deze omstandigheden, ik heb al een paar koersen op die manier gewonnen, maar vandaag had ik niet die superbenen waar ik op gehoopt had. Het is raar: vooraf wilden we graag een slopende koers, maar uiteindelijk doen we niet echt mee.”

“Ik had mee moeten zijn met die groep van vijf op het eind”, zei hij, “maar het was het verhaal van vandaag, ik zat altijd net iets te ver en gewoon ook de benen niet. Het is jammer, we hebben niet de koers gereden met de Belgen die we van plan waren. We reden te veel achter de feiten aan, we hebben de koers ondergaan en we schoten precies allemaal wat te kort.”

“Onderweg hoorden we dan dat Phil en Remco uit de wedstrijd waren. Dat verraste me, maar ik hoor ook nu pas dat Phil gevallen is. Uiteraard is dat jammer voor hem, maar het mag geen excuus zijn voor onze prestatie, we hebben gewoon niet gekoerst zoals we dat vooraf wilden en we hebben ons plan niet uitgevoerd. We hadden er allemaal meer van verwacht. Ik was graag met die vijf meegeweest, maar dat gebeurde niet. Daarna zijn we beginnen achtervolgen, maar komen we ook niet echt dichter. Dus dat wil zeggen dat ze de sterkste waren. Als ik een super dag heb, ben ik wel mee met die vijf, maar helaas, dat gebeurde niet. Of ik ontgoocheld ben? Ik denk dat we allemaal wel een beetje ontgoocheld zijn met de Belgen na zo’n koers.”

