Turkije schiet drone neer aan Syrische grens

Turkije heeft naar eigen zeggen zaterdagnamiddag een drone neergeschoten aan de grens met Syrië. Het toestel schond het Turkse luchtruim minstens zes keer, onder meer boven de westelijke grensstad Kilis, aldus het ministerie van Defensie. Twee gevechtsvliegtuigen werden ontplooid vanop de Turkse militaire basis Incirlik, die de drone uit de lucht schoten.

Het ministerie postte afbeeldingen op Twitter van het onbemande vliegtuigje.

Het is nog niet duidelijk van waar de drone afkomstig is.

In 2015 schoot de Turkse luchtmacht een Russisch gevechtsvliegtuig neer aan de Turks-Syrische grens, wat leidde tot een diepe crisis tussen Ankara en Moskou.

Turkije en Rusland zijn allebei betrokken bij het conflict in Syrië. Turkije steunt de rebellen die strijden tegen het Syrische regime, terwijl Rusland een bondgenoot is van president Bashar al-Assad.

