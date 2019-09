Mertens helpt Napoli aan zege en nadert tot op goal van Maradona

Napoli heeft vanmiddag een 2-1 thuiszege geboekt tegen Brescia. Dries Mertens scoorde en bracht zijn teller op 114 doelpunten voor zijn club, slechts eentje minder dan de legendarische Diego Maradona. De Slovaak Marek Hamsik, die ondertussen in China speelt, blijft wel de topscoorder van de club met 121 doelpunten. Napoli komt dankzij de overwinning op een voorlopige vierde plaats in de Serie A met een 12 op 18. Mertens bracht Napoli op voorsprong in de 13e minuut door een teruglegger van José Callejon van dichtbij in doel te knallen. Kostas Manolas verdubbelde de score in de extra tijd van de eerste helft (45.+5). Brescia zag na de rust eerst nog een doelpunt afgekeurd, maar nadien kon Mario Balotelli toch nog voor de aansluitingstreffer zorgen (68.).

In Nederland hebben Lennerd Daneels, Hannes Delcroix en de ingevallen Anas Tahiri met 1-2 verloren van Vitesse. Nouha Dicko brak de ban voor de uitploeg (16.). De gelijkmakende penalty van Clint Leemans (52.) werd door Oussama Tannane, ook vanop de stip, ongedaan gemaakt (77.). Julian Lelieveld pakte rood in de 49e minuut voor Vitesse. Waalwijk blijft zo de laatste in de stand in de Eredivisie, met slechts een punt na acht wedstrijden.

bron: Belga