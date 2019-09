Euromillions Basket League – Oostende heeft geen enkele moeite met Mechelen

Landskampioen Oostende heeft zaterdag in de Sleuyter Arena een makkelijke 95-73 zege (rust: 52-33) geboekt tegen Kangoeroes Mechelen. Oostende blijft zo na twee wedstrijden ongeslagen in de EuroMillions Basket League. Voor Mechelen, dat al haar derde duel speelde, is het de eerste nederlaag van het seizoen. Het team van coach Dario Gjergja nam de wedstrijd van in het begin in handen en youngster Keye van der vuurst de Vries toonde zich belangrijk met zestien punten. Pivot Shevon Thompson nam vijftien punten en tien rebounds voor zijn rekening. Aan Mechelse zijde waren Rayshawn Simmons (zestien punten) en Marvin Clark (veertien punten) goed bij schot.

Bron: Belga