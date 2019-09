Aardbeving Molukken – Dodentol van krachtige aardbeving in Indonesië stijgt naar 30

De dodentol van de krachtige aardbeving op de eilandengroep van de Molukken, in het oosten van Indonesië, is opgelopen naar dertig. Dat heeft een verantwoordelijke zondag gezegd. Vrijdag was de balans nog naar beneden bijgesteld, van 23 naar 19 doden, omdat sommige slachtoffers dubbel waren geteld. De aardbeving van donderdag had een magnitude van 6,5. Daarna waren er tientallen naschokken, die voor paniek zorgden bij de inwoners. Zij vluchtten naar hogergelegen delen, ook al werd geen tsunamiwaarschuwing afgekondigd.

Het nationale agentschap voor rampenbeheer verklaarde dat het nog steeds een inschatting probeert te maken van de situatie. Minstens 159 mensen zijn gewond geraakt en bijna 600 huizen en andere gebouwen liepen schade op, zei de woordvoerder van het agentschap, Agus Wibowo. Hij voegde er nog aan toe dat tot hiertoe al minstens 475 naschokken werden geregistreerd.

De beving deed zich voor om 8.46 uur plaatselijke tijd. Het epicentrum van de schok lag op 36,9 kilometer ten noordoosten van Ambon, op een diepte van 29 kilometer.

Indonesië ligt in de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, een gebied waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen regelmatig voorkomen.

bron: Belga