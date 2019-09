WK atletiek – Christian Coleman, recent nog ontsnapt aan dopingschorsing, pakt wereldtitel op de 100m

De Amerikaan Christian Coleman heeft zaterdag zijn statuut van topfavoriet op de 100 meter waargemaakt. De 23-jarige Coleman veroverde in Doha de wereldtitel in een tijd van 9.76, een nieuw persoonlijk record en de beste wereldjaarprestatie. Coleman werd op het podium geflankeerd door zijn 37-jarige landgenoot Justin Gatlin (9.89) en de Canadees Andre De Grasse (9.90), die zijn persoonlijke besttijd verbeterde.

Het was lang onzeker of Coleman kon meedoen aan de WK. De snelste man van dit jaar op de 100 meter hing een straf boven het hoofd, omdat hij binnen een jaar drie dopingcontroles zou hebben gemist. Het Amerikaanse antidopingagentschap Usada trok de zaak tegen Coleman begin deze maand in omdat het de regels niet goed had gevolgd.

bron: Belga