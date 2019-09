Weerbericht – Onstabiele zeelucht brengt buien boven België

Rondom een depressie die van de Noordzee naar de Baltische Zee trekt, wordt met een zuidwestelijke stroming onstabiele zeelucht naar ons land aangevoerd. Zaterdagnamiddag is het wisselvallig met enkele buien maar ook af en toe zon. De maxima liggen rond 17 graden bij een goed voelbare wind. Zaterdagnacht wordt het geleidelijk bewolkt en af en toe valt er wat regen, aldus het KMI. Zondag trekt een depressiekern net ten noorden van ons land. Storingen verbonden aan deze depressie brengen regelmatig regen of buien, met kans op een plaatselijke donderslag. Er staat bovendien vrij veel wind. De maxima liggen tussen 14 graden op de Ardense Hoogten en 19 graden in het westen. De zuidwestenwind waait vrij krachtig tot krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 75 km/u, aan zee en op de Ardense hoogten eventueel nog iets meer.

Maandag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met lokaal nog wat lichte regen. De wind waait matig uit west tot zuidwest en wordt zwak tot matig uit zuid bij maxima van 13 tot 18 graden.

Dinsdag is het sterk wisselvallig met regen, buien en lokaal onweer. Er staat een matige zuidwestenwind met pieken tot 70 km/u, bij onweer mogelijk iets meer. Maxima tussen 14 en 19 graden.

Woensdag verloopt rustiger met wisselende bewolking en enkele lokale buien. Het is aanzienlijk koeler met maxima rond 14 graden in het centrum, bij een zwakke tot matige westen- tot noordwestenwind.

bron: Belga