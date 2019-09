Jupiler Pro League – Gent klopt Kortrijk, Eupen wint degradatieduel in Brugge, draw bij Moeskroen-Zulte Waregem

AA Gent heeft zaterdagavond de drie punten thuisgehouden in een duel tegen KV Kortrijk (2-0). Eupen boekte zijn eerste zege van het seizoen in de belangrijke degradatietopper bij Cercle Brugge (1-2), terwijl Moeskroen en Zulte Waregem de punten deelden op Le Canonnier (2-2). Gent had het lange tijd erg lastig tegen een stug KV Kortrijk. Ngadeu-Ngadjui brak even voor het uur de ban door een hoekschop vol op de schoen te nemen, 1-0. David legde drie minuten voor tijd met zijn zesde competitietreffer van het seizoen de eindstand vast op 2-0. Gent klimt in de stand naar de derde plaats, met zeventien punten. Het team van coach Jess Thorup telt drie punten minder dan Club Brugge, dat eerder zaterdag KV Mechelen inblikte met 0-5.

Moeskroen had van zijn kant veel te danken aan City-huurling Aleix Garcia. Die bracht de Henegouwers op een dubbele voorsprong. De prachtige tegentreffer van Bruno bracht Zulte Waregem echter opnieuw in de wedstrijd, en Oberlin bezorgde de bezoekers met een intikker in het slot alsnog een gelijkspel. Moeskroen blijft vierde, Zulte Waregem is achtste.

In het Jan Breydelstadion bracht Stef Peeters de thuisploeg al snel vanop de strafschopstip op 1-0. Eupen bleef echter aanklampen en ging in het slot nog helemaal over de Vereniging heen. Een afgeweken vrijschop van Milicevic en een kopbaldoelpunt van Embalo deden de Panda’s voor het eerst dit seizoen een overwinning pakken. Eupen klimt in de stand naar de dertiende stek en telt nu zes punten. Cercle Brugge blijft – samen met Waasland-Beveren – de rode lantaarn.

bron: Belga