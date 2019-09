Geweld Syrië – Syrië eist dat VS en Turkije land verlaten en dreigt met tegenmaatregelen

De Syrische minister van Buitenlandse Zaken Walid al-Moallem heeft zaterdag op de Algemene vergadering van de Verenigde Naties de onmiddellijke terugtrekking gevraagd van de buitenlandse troepen uit zijn land. Syrië heeft het recht om te reageren indien dat niet gebeurt, zei hij nog. “De Verenigde Staten en Turkije behouden hun illegale militaire aanwezigheid in het noorden van Syrië”, aldus al-Moallem zaterdag. “Alle buitenlandse troepen die zonder onze toestemming opereren op ons grondgebied, zijn bezetters en moeten zich meteen terugtrekken. Als ze dat weigeren, hebben we het recht om alle tegenmaatregelen te nemen die zijn toegelaten zijn binnen het internationaal recht.”

De mededeling komt er nadat VN-secretaris-generaal Antonio Guterres maandag aankondigde dat er een grondwettelijke commissie wordt opgericht voor Syrië, in de hoop een vredesproces op te starten en de politieke conflicten op te lossen in het land na bijna acht jaar oorlog. Zaterdag raakte nog bekend dat de commissie op 30 oktober voor het eerst samenkomt.

Al-Moallem verklaarde zaterdag nog dat het Syrische leger alle gebieden die in handen zijn van de rebellen, wil heroveren. “We zijn vastbesloten om onze strijd tegen het terrorisme op alle mogelijke manieren voort te zetten, tot de we laatste overgebleven terrorist hebben uitgeroeid”, zei hij.

De Syrische overheid, die wordt gesteund door Rusland en Iran, heeft de controle herwonnen in het grootste deel van het land. De provincie Idlib, aan de Turkse grens, is echter nog steeds in handen van de rebellen, terwijl Koerdische groepen en de Verenigde Staten het noordoosten controleren na de overwinning op terreurgroep Islamitische Staat.

Bron: Belga