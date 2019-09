Kleine stappen zijn indicatie van erectieproblemen

Neem jij als man standaard kleine stappen (letterlijk welteverstaan)? Dat zou zomaar kunnen betekenen dat je kampt of op latere leeftijd te kampen krijgt met erectieproblemen. Het lijkt nogal vergezocht, maar de verklaring van de wetenschappers aan de Japanse universiteit van Hirosaki klinkt logischer dan verwacht.

“Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid.” Sinds de legendarische uitspraak van Neil Armstrong in 1969 werden kleine stappen zelden of nooit als negatief gezien. Maar een nieuw Japans onderzoek zou daar weleens verandering in kunnen brengen.

Fysiek en mentaal

Voor de studie bestudeerden de onderzoekers van de universiteit van Hirosaki 234 mannen. Ze hadden met name aandacht voor de grootte van de passen die de mannen namen en of die verband hield met eventuele erectiestoornissen. Wat bleek? Zij die met kleine stappen door het leven gingen, hadden maar liefst 40% meer kans op erectiestoornissen. Dat heeft volgens de onderzoekers alles te maken met de bekkenbodemspieren. Zijn die spieren zwak, dan zijn mannen geneigd om kleinere stappen te nemen. Maar de bekkenbodemspieren controleren ook de bloedsomloop en zorgen ervoor dat een erectie makkelijk kan aanhouden. Uiteraard zijn er ook andere factoren die een rol spelen bij erectiestoornissen. Zo kunnen ook mentale aandoeningen, gaande van stress tot depressie, en fysieke klachten zoals hartkwalen en diabetes een invloed uitoefenen. Toch zou het trainen van je bekkenbodemspieren een positief effect kunnen hebben op erectiestoornissen. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in Journal of Sexual Medicine.