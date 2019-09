Vlaamse formatie – Onderhandelaars uit elkaar zonder akkoord

De onderhandelaars voor de vorming van een Vlaamse regering zijn vrijdag omstreeks 23 uur uit elkaar gegaan zonder akkoord. Er zou geen sprake zijn van een crisis, maar er moeten nieuwe berekeningen worden gemaakt. Zaterdag wordt er verder onderhandeld, weliswaar zonder Hilde Crevits van CD&V. Formateur Jan Jambon hield vrijdagnamiddag bilaterale gesprekken met achtereenvolgens Open Vld en CD&V. Sinds 20 uur zat hij vervolgens samen met de drie partijvoorzitters. Ietwat verrassend kwam er om 23 uur al een einde aan die onderhandeling.

“Er liggen een aantal pistes op tafel om de puzzel op te lossen, maar daar zitten een reeks aannames in die nu geverifieerd moeten worden”, valt te horen in de entourage van de formateur. “We hebben goed gewerkt en de sfeer is constructief”, klinkt het bij Open Vld. “Maar er zijn bijkomende technische uitklaringen nodig.” Volgens de liberalen is er zeker geen sprake van crisis.

Zoals bekend wordt Hilde Crevits zaterdagvoormiddag verwacht op het huwelijk van haar zoon. Zowel bij N-VA als bij CD&V is te horen dat er zaterdag desalniettemin kan worden onderhandeld. Volgens een liberale bron zal de formatie nu wel nog enkele dagen duren.

Het voorkeursscenario van N-VA is dat er toch zondag kan worden afgeklopt, zodat de drie partijen maandagavond congres kunnen houden.

