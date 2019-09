Franse Gemeenschap wil geen staatshervorming, wel een reflectie over eigen toekomst

De Franse Gemeenschap is geen vragende partij voor een staatshervorming aangezien de vorige nog niet is uitgevoerd, maar is wel bereid om na te denken over de toekomst. Dat verklaarde minister-president Pierre-Yves Jeholet (MR) naar aanleiding van het feest van de Franse gemeenschap. “De Franse Gemeenschap vraagt geen nieuwe staatshervorming. Uiteraard kan, en moet men zelfs, nadenken over de toekomst. Niets is immers eeuwig, en hervorming is vooruit gaan en levert vaak efficiëntiewinsten op”, aldus Jeholet. Maar hij wijst erop dat nog niet alle gevolgen van de zesde staatshervorming verteerd zijn. “Laat ons verder werken, het nieuwe beleid integreren en toepassen. Laten we aantonen dat we dat met competentie en doeltreffendheid kunnen doen. Dan kunnen we evalueren en ongetwijfeld aanpassen, corrigeren en verbeteren. En dat zullen we doen”, aldus de MR-politicus.

Hij herinnerde eraan dat de Franse Gemeenschap de “eenheid van de Franstaligen in dit land” belichaamt. Dat vereist permanent, open en constructief overleg en dialoog met de andere ministers-presidenten en de huidige en toekomstige federale premier. Die opdracht komt de regeringsleiders toe, en niemand anders – een verwijzing naar de functie van verbindingsofficier tussen de Franstalige entiteiten, die de Franstalige Brusselaars aan Olivier Maingain hadden toevertrouwd, maar die door de MR afgeschoten werd. De verbindingsofficier zou volgens Jeholet “onze instelling verzwakken en de instellingen complexer maken op een ogenblik dat onze burgers transparantie en efficiëntie willen”.

De voorzitter van het Parlement van de Franse Gemeenschap, Rudy Demotte, waarschuwde voor de opkomst van de populisten in de verschillende parlement, maar hij verheugde er zich tegelijk over dat er in de Franstalige assemblee geen extreemrechtse vertegenwoordigers zitten.

bron: Belga