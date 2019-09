Ex-schepen Anick Berghmans uit Lommel riskeert 4 jaar cel voor rol bij plofkraak bpost

De 39-jarige ex-schepen Anick Berghmans uit Lommel riskeert 4 jaar cel en een ontzetting uit de rechten voor 7 jaar voor haar mogelijke betrokkenheid bij de plofkraak op een bpost-kantoor in Lommel op 21 juni 2018. De daders van de plofkraak met een buit van bijna 238.000 euro hadden hun Audi onder een zeil in de schuur aan haar woning gestald. Bergmans was zelf op de zitting aanwezig, maar was na de strafvordering van het parket van haar melk. Ze liep in tranen de zittingszaal uit. Het proces wordt vrijdagnamiddag 4 oktober verder gezet. De vier andere beklaagden waren ook betrokken bij de plofkraak op een ING-filiaal in Kinrooi op 4 juni 2018. De voortvluchtige P. H. uit het Oost-Vlaamse Zele staat internationaal geseind. Hij zou Anick Berghmans gecontacteerd hebben met het verzoek de Audi bij haar te mogen stallen. Hij riskeert 17 jaar cel. De drie anderen, allen uit Nederland, riskeren elk 12 jaar cel.

bron: Belga