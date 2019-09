Nils Eekhoff is dan toch niet de nieuwe wereldkampioen bij de beloften. De Nederlander is door de jury gediskwalificeerd. Het goud is voor de Italiaan Samuele Battistella. Eekhoff is gediskwalificeerd wegens een inbreuk op de UCI-regels. Het is nog niet duidelijk om welke regel het gaat. Eekhoff kwam ten val in het begin van de wedstrijd en zou niet helemaal correct zijn teruggekeerd in het peloton, al is dat nog niet bevestigd.

bron: Belga