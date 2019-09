Cardi B doet boekje open over #MeToo: “Het gebeurt echt elke dag”

In een spraakmakend interview voor de show ‘Untold Stories Of Hip Hop’ heeft rapper Cardi B een boekje opengedaan over haar #MeToo-ervaring op de set van een fotoshoot voor een magazine. “Hij vroeg: ‘Wil je in het magazine staan?’, en haalde vervolgens zijn penis uit zijn broek.”

“Ik zal nooit vergeten hoe ik naar een fotoshoot ging voor een magazine en de fotograaf avances maakte naar mij”, vertelt Cardi B in een preview die online gezet werd door het entertainmentblad Entertainment Tonight. “Hij vroeg: ‘Wil je in het magazine staan?’ en haalde zijn penis uit zijn broek. Ik was echt zo kwaad, en dacht: ‘Dit is gestoord.'”

“Ik liet hem weten dat hij me lastig viel en ben vertrokken.” De rapper vertelt nog dat ze de eigenaar van het tijdschrift op de hoogte heeft gebracht van het gedrag van de fotograaf, maar daar vond ze geen gehoor. “Hij keek me alleen maar aan met een blik van: en, dus?”

Seks als ruilmiddel

“Ik ken meisjes uit mijn buurt die op dezelfde manier behandeld zijn”, vervolgt Cardi. “Ze laten overkomen alsof je een bepaalde seksuele daad moet doen voor de meest banale dingen. Het gebeurt echt elke dag.”

Ze voegt er ook nog aan toe dat ze in deze fase van haar carrière geen seksuele intimidatie meer ondervindt, “en wie dat wel doet, verschijnt met naam en toenaam op mijn Instagram”, waarschuwt ze.