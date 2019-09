Trek-Segafredo strikt juniorenwereldkampioenen Simmons en Tiberi

Trek-Segafredo heeft de twee kersverse wereldkampioenen bij de junioren Quinn Simmons (vanaf 2020) en Antonio Tiberi (vanaf 2021) voor twee jaar vastgelegd. Eerder op de dag kroonde de 18-jarige Simmons zich in Harrogate tot wereldkampioen op de weg bij de junioren. De Amerikaan rondde een solo van meer dan 30 kilometer af. Bij Trek-Segafredo gaat hij vanaf 2020 aan de slag als eliterenner, hij slaat – net als Remco Evenepoel – de U23-categorie over. Simmons zal naar België verhuizen, waar Trek-Segafredo hem zal bijstaan. De Amerikaan, die in maart Gent-Wevelgem bij de junioren won, hoopt naar eigen zeggen op een dag Parijs-Roubaix te winnen.

De 18-jarige Antonio Tiberi veroverde maandag bij de junioren de wereldtitel in het tijdrijden, Simmons viel toen net naast het podium. Opvallend, vlak na de start verloor de Italiaan een kleine halve minuut. Zijn pedaal brak af en hij moest even wachten tot de fietswissel kon doorgaan. Toch slaagde hij er nog in een onklopbare toptijd op de tabellen te zetten. In de wegrit werd hij 13e. In 2020 zal Tiberi nog één seizoen als belofte rijden voor het continentale team Colpack. De Italiaan wordt door Trek aangetrokken met het oog op het rondewerk.

“We hadden Simmons en Tiberi al een tijdje in de gaten”, stelt algemeen manager Luca Guercilena. “In Yorkshire zagen we de bevestiging van hun talent.”

bron: Belga