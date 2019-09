Tekort in sociale zekerheid loopt op tot 3,1 miljard euro

Het tekort in de sociale zekerheid loopt dit jaar nog veel hoger op dan aanvankelijk gedacht. In juni klonk het nog dat er een gat was van 1,4 miljard euro, maar nu blijkt het om 3,1 miljard te gaan. Dat blijkt uit cijfers die vrijdag besproken worden in het Beheerscomité van de Sociale Zekerheid, bericht het Belang van Limburg vandaag. Uit het rapport blijkt dat het tekort in de sociale zekerheid op 3,055 miljard wordt geraamd. In 2020 loopt dat tekort op tot 3,5 miljard. Tegen het einde van de legislatuur, in 2024, zal dat bedrag – zoals eerder al berekend – nog verder aangroeien tot 6 miljard euro.

De oorzaak ligt vooral bij de groeiende uitgaven voor de vergrijzing, die zich laat voelen in een fors hogere factuur voor pensioenen en gezondheidszorg. Bovendien valt de voorspelde groei dit jaar terug van 1,3 naar 1,1 procent van het BBP.

De socialistische vakbond ABVV en Socialistische Mutualiteiten luiden de alarmbel. Zij vragen dat er in plaats van besparingen dringend wordt gekeken naar nieuwe inkomsten om de sociale zekerheid te financieren, bijvoorbeeld door extra belastingen op kapitaal of de vermindering van de steun aan bedrijven.

bron: Belga