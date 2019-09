Ryanair pleit voor “stresstests” voor luchtvaartmaatschappijen

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair stelt voor om een soort van “stresstests” in te voeren voor de luchtvaartmaatschappijen in Europa, om nog meer faillissementen de komende maanden te vermijden. Dat heeft marketingdirecteur Kenny Jacobs gezegd tijdens een persconferentie in Brussel. De luchtvaartsector beleeft moeilijke maanden. In september alleen al kwamen XL Airways, Aigle Azur en Adria Airways in de problemen. En het faillissement van de Britse reisgroep Thomas Cook betekent slecht nieuws voor dochter-luchtvaartmaatschappijen als het Duitse Condor en het Scandinavische Ving. Eerder dit jaar deden onder meer WOW Air en Germania de boeken toe.

“Stresstests”, die de veerkracht meten van ondernemingen bij ongunstige marktontwikkelingen, zouden volgens Ryanair kunnen helpen om nog meer faillissementen te vermijden.

In Europa werden na de financiële crisis van 2008 stresstests ingevoerd voor de banken.

De Ryanair-marketingdirecteur ging tijdens de persconferentie ook in op de klimaatverandering. Volgens hem mogen mensen niet beschaamd zijn om te vliegen. “Het is simplistisch om te zeggen dat er minder vliegtuigen in de lucht mogen zijn”, klonk het. “Bepaalde vliegtuigen vervuilen minder dan andere, en kiezen voor onze, jonge, vliegtuigen is kiezen voor minder CO2-uitstoot.”

De lowcostmaatschappij wil haar CO2-uitstoot met 10 procent verminderen tegen 2030 en wegwerpplastic voor eenmalig gebruik binnen vijf jaar volledig bannen. Ze claimt voorts dat ze volgend jaar meer dan 630 miljoen euro aan milieutaksen zal betalen. “Belastingen die geen enkel milieuvoordeel voortbrengen”, hekelt Ryanair.

bron: Belga