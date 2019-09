President Trump richt zijn pijlen op de bronnen van de klokkenluider

De Amerikaanse president Donald Trump heeft een reeks stafleden van de Amerikaanse missie bij de Verenigde Naties in New York gezegd te willen weten wie de klokkenluider heeft geïnformeerd over zijn controversiële telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelmenski, zo heeft de krant New York Times (NYT) gemeld. “Ik wil weten wie de klokkenluider is die de informatie heeft gegeven, want hij is dicht bij een spion te zijn”, zei het Amerikaanse staatshoofd, volgens de krant tot ontzetting van zijn toehoorders. “U weet wat wij pleegden te doen in vroegere tijden toen we van aanpakken wisten met spionnen en verraders, juist? We hadden de gewoonte het een beetje anders aan te pakken dan we nu doen.”

bron: Belga