Klokkenluider “deed het juiste”

Joseph Maguire, de directeur van de nationale inlichtingendienst van de Verenigde Staten, noemt de zaken die worden besproken in de klacht van de klokkenluider over het telefoontje tussen Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelenski, “ongezien”. Maguire onderstreept de complexiteit en de ernst van de zaak. “Ik geloof dat alles in deze zaak totaal ongezien is”, zei Maguire in zijn getuigenis op Capitol Hill. “Ik geloof dat de klokkenluider te goeder trouw heeft gehandeld”, zei hij. “Ik denk dat de klokkenluider het juiste deed”, en voegde eraan toe dat deze nog onbekende persoon de wet niet heeft overtreden.

Aangezien de president van de Verenigde Staten bij deze klacht betrokken was, benadrukte hij dat deze klacht anders is “dan alle andere klachten uit het verleden waarvan ik op de hoogte ben”.

Donderdag werd de klacht van de klokkenluider vrijgegeven nadat woensdag het Witte Huis de notities van het beruchte telefoontje had openbaar gemaakt.

bron: Belga