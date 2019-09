Gemeenten hekelen factuur voor extra loon politiemensen

De Waalse, Brusselse en Vlaamse steden en gemeenten pikken het niet dat de lokale politiezones mee de miljoenenfactuur moeten betalen voor de recente loonsverhoging bij de politie. Dat schrijven De Tijd en L’Echo vandaag. De Brusselse burgemeesters en de Unie van Waalse Steden en Gemeenten (UVCW) stappen naar de Raad van State tegen de recente loonsverhoging bij de politie. Ze willen het Koninklijk Besluit van 20 juni laten vernietigen.

De drie verenigingen van de lokale overheden, het Brusselse Brulocalis, de Waalse UVCW en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), hadden eerder in hun memorandum voor de federale regering gemeld dat het sectoraal akkoord de lokale politiezones tussen 2019-2023 ruim 114 miljoen euro kost.

Ook de VVSG pikt het niet dat alleen op federaal niveau is overlegd over de kwestie, terwijl de lokale politiezones als werkgevers mee moeten betalen. Maar in tegenstelling tot hun Waalse en Brusselse evenknieën wil de VVSG dat niet uitvechten voor de Raad van State. “Het is wel degelijk een probleem, maar we willen er langs politieke weg toe komen dat de volgende federale regering die meerkosten compenseert”, stelt VVSG-woordvoerster Nathalie Debast.

bron: Belga