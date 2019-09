Croky Cup – Antwerp pas na verlengingen voorbij Lokeren

Antwerp had donderdagavond verlengingen nodig om Lokeren uit te schakelen in de Croky Cup. Het won uiteindelijk met 4-2. Na 90 minuten was het 2-2 gelijk (rust 2-1). Het duel tussen Antwerp en Lokeren kwam snel op gang. In de eerste minuut al draaide Giorgi Beridze de bal mooi in de bovenhoek. De Antwerpenaren waren niet lang van slag, want vier minuten later werkte Dieumerci Mbokani de gelijkmaker in doel. Tien minuten voor de rust bracht Didier Lamkel Zé zijn ploegmaat Koji Miyoshi in stelling met zijn de tweede assist van de avond en zette de Japanner de 2-1 op het bord. De zege leek binnen op de Bosuil, tot Francisco Navarro zes minuten voor tijd een voorzet van Jun Amano in doel kopte.

Antwerp moest weer op zoek naar een doelpunt en kon opnieuw rekenen op de vinnige Miyoshi, die de bal op de rebound voorbij doelman Théo Defourny binnen schoot (98.). In de 114e minuut stelde Amara Baby de Antwerpse zege veilig.

bron: Belga