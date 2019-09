Klimaatactiviste Greta Thunberg wint “alternatieve Nobelprijs”

De Zweedse tiener en klimaatactiviste Greta Thunberg is aangeduid als een van de vier winnaars van de zogenaamde “alternatieve Nobelprijs”. Thunberg werd geprezen “voor het inspireren en versterken van politieke eisen voor dringende klimaatactie in overeenstemming met de wetenschappelijke feiten”, aldus liefdadigheidsorganisatie Right Livelihood Award Foudation in Stockholm.

In augustus 2018 begon de 16-jarige een “schoolstaking” voor het Zweedse parlement, wat een jongerenbeweging deed ontstaan die overal ter wereld klimaatstakingen met de slogan “Fridays for Future” (“Vrijdagen voor de toekomst”) op touw zette.







Toch blijft Thunberg bescheiden. “Ik ben de winnaar niet. Ik maak deel uit van een wereldwijde beweging van schoolkinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden die beslist hebben in te grijpen om onze planeet te beschermen. Ik deel deze prijs met hen”, stelde ze.

“Thunberg is de krachtige stem van een jonge generatie die de gevolgen van het huidige politieke falen om klimaatopwarming stop te zetten zullen moeten dragen”, zei Ole von Uexkull, directeur van de stichting.

Volgens de Zweedse liefdadigheidsorganisatie nam de jury dit jaar 142 kandidaten uit 59 landen in overweging.

Bron: Belga