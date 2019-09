Doek valt donderdag definitief voor werknemers failliete onderdelen Thomas Cook

De zowat 75 werknemers van de Thomas Cook-vennootschappen die vandaag failliet werden verklaard, worden morgen officieel in kennis gesteld van de faling en van hun ontslag. Voor hen is het verhaal dan helemaal voorbij, zo werd bij een vakbondsbron vernomen. De bonden zaten vandaag samen met de curatoren van de vennootschappen. De aankondiging zal morgen gebeuren bij Thomas Cook België in Zwijnaarde. Om 9.30 uur is daar een personeelsvergadering gepland voor de betrokken werknemers, zegt de vakbondsbron. De curatoren zullen hen er toespreken. “Er was geen mogelijkheid om de activiteiten voort te zetten”, klinkt het.

De Gentse ondernemingsrechtbank verklaarde vandaag drie vennootschappen van Thomas Cook failliet: Thomas Cook België, Thomas Cook Retail en Thomas Cook Financial Services. Die zijn samen goed voor een 75-tal werknemers.

Voor een vierde entiteit, Thomas Cook Retail België, zal een van de komende dagen de WCO-procedure worden opgestart, in de hoop op een doorstart. Deze vennootschap is met 501 medewerkers verantwoordelijk voor de Neckermann-kantoren en Thomas Cook-kantoren.

bron: Belga