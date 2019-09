Bellen achter het stuur? In Limburg minste kans op een boete

In Limburg worden er veel minder boetes uitgeschreven voor bellen achter het stuur dan in elke andere provincie. Dat blijkt uit cijfers van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) die Kamerlid Wouter Raskin (N-VA) heeft opgevraagd, schrijft het Belang van Limburg. Het totale aantal boetes voor gsm’en achter het stuur is in vijf jaar tijd in het hele land sterk gedaald. In 2014 kregen in België nog 121.407 bestuurders een boete, dat is in 2018 gezakt tot 98.638. Die daling zit vooral in Brussel (van 31.300 boetes in 2014 naar 18.769 in 2018) en in Wallonië (van 30.335 naar 17.193). In Vlaanderen zijn de boetes redelijk stabiel (59.714 in 2014, 62.676 in 2018).

Maar Limburg hinkt achterop. Van alle Vlaamse provincies maak je in Limburg het minste kans op een boete voor bellen achter het stuur. In 2018 zijn er 4.913 uitgeschreven. Minder dan in 2017, 2016 en 2015 toen dat telkens om zowat 5.500 boetes ging.







“In Antwerpen zijn vorig jaar 24.260 bestuurders betrapt, dat zijn er ongeveer vijf keer zoveel als bij ons. Nochtans wonen daar toch niet vijf keer zoveel mensen”, zegt Wouter Raskin. Ook in West-Vlaanderen noteerden ze in de laatste vijf jaar zowat 9.000 boetes per jaar. In 2018 waren er dat zelfs 9.926, ongeveer dubbel zoveel als in Limburg. Ook die cijfers zijn niet in verhouding met het aantal inwoners: in West-Vlaanderen wonen 1,3 keer zoveel mensen als in Limburg. In Oost-Vlaanderen zitten ze aan 11.795 boetes, in Vlaams-Brabant aan 11.782.

bron: Belga