Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020 – Elizabeth Warren steekt voor het eerst Joe Biden voorbij in nationale peiling

Elizabeth Warren, de progressieve senator van Massachusetts, heeft voor het eerst in een nationale peiling in de aanloop naar de Democratische primaries voormalig vicepresident Joe Biden voorbijgestoken. Volgens de peiling van de Quinnipiac University is 27 procent van de Democraten van plan om voor Warren te stemmen, tegenover 25 procent voor Biden. “Hoewel het verschil binnen de foutenmarge valt, is het de eerste keer dat een andere kandidaat dan Biden een numeriek voordeel heeft in de primaries sinds Quinnipiac in maart is begonnen met haar bevraging”, aldus de universiteit in een persbericht.

De onafhankelijke senator van Vermont Bernie Sanders volgt vanop een afstand op de derde plaats (16 procent), gevolgd door burgemeester van South Bend Pete Buttigieg (7 procent) en senator van Californië Kamala Harris (3 procent). De andere kandidaten halen allemaal minder dan 2 procent.

De 70-jarige Warren is sinds de aankondiging van haar kandidaatschap voor de Democratische voorverkiezingen aan een opmars bezig, mede door haar dynamische, linkse campagne en haar nabijheid bij het gewone volk. De 76-jarige Biden, die gematigder is op politiek vlak en te pas en te onpas verwijst naar zijn goede band met ex-president Barack Obama, krijgt dan weer regelmatig vragen over zijn mentale toestand door talrijke blunders tijdens zijn campagne.

“Ze wekt veel enthousiasme op als potentiële kandidaat bij de presidentsverkiezingen van 2020, aangezien de helft van de Democraten voorstander is van grote hervormingen, zoals de universele ziekteverzekering. Zelfs al zou over die veranderingen een lange strijd losbarsten in het Congres”, zegt analist van Quinnipiac Tim Malloy.

Warren scoorde vorige week ook al beter dan Biden in een peiling van Des Moines Register, Mediacom en CNN over de belangrijke staat Iowa, waar volgend jaar in februari zoals steeds de eerste voorverkiezing zal plaatsvinden.

