Schilderij in keuken van bejaarde dame blijkt miljoenen waard te zijn

Een meesterwerk van de middeleeuwse Italiaanse kunstschilder Cimabue is gevonden in de keuken van een bejaarde Franse dame, in een dorpje ten noorden van Parijs. Het schilderij – dat in haar keuken boven het gasfornuis hing – blijkt miljoenen waard.

Haar familie dacht dat het om een oud religieus icoon ging, maar het bleek veel meer dan dat. De vrouw bracht het voor een taxatie naar een veilinghuis, die het vervolgens liet onderzoeken door de bekende kunstexpert Eric Turquin. Voor hem was al snel duidelijk dat het om een werk ging van de belangrijke Florentijnse middeleeuwse schilder Cimabue, de bijnaam van Ceno di Pepo.

In goede staat

Het doek, dat al in 1280 geschilderd werd, levert waarschijnlijk 4 tot 6 miljoen euro op. Het schilderij beeldt een scène van de kruisiging van Jezus uit. Hoewel het schilderij al die jaren boven het gasfornuis heeft gehangen, is het nog in goede staat. De eigenares, die anoniem wenst te blijven, zegt het schilderij al zo lang te hebben en “geen idee meer heeft waar het ooit vandaan kwam.”

De Italiaanse schilder maakte in totaal acht werken van de kruisiging van Jezus. Twee daarvan zijn te bezichtigen. Eentje hangt in de National Gallery in Londen, het andere is onderdeel van de Frick Collection in New York.

Het doek uit de Franse keuken wordt op 27 oktober geveild.