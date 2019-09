UEFA roept op om niet meer in stadions te spelen waar vrouwen niet welkom zijn

De Europese voetbalbond (UEFA) roept zijn leden op om geen wedstrijden meer te spelen in of tegen landen die “de toegang voor vrouwen tot stadions beperken”. Dat zei voorzitter Aleksander Ceferin dinsdag op een persconferentie naar aanleiding van een bijeenkomst van het uitvoerend comité in Ljubljana. “We weten dat er twee landen zijn die het niet toelaten dat mannen en vrouwen samen naar wedstrijden kijken”, zegt Ceferin. Hij doelt naar alle waarschijnlijkheid op Saoedi-Arabië en Iran, waar midden september nog een vrouw zichzelf in brand stak nadat ze de toegang werd geweigerd tot een voetbalstadion.

“We kunnen zelf niemand straffen, maar dat betekent niet dat we stil moeten blijven”, aldus Ceferin. “Daarom is onze raad aan alle Europese federaties en clubs om niet meer te spelen in landen of tegen ploegen die komen uit landen waar de fundamentele vrouwenrechten niet gerespecteerd worden.”

bron: Belga