Twee raketten slaan in bij Amerikaanse ambassade in Bagdad

In de nacht van maandag op dinsdag zijn twee raketten ingeslagen bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad. Dat heeft een veiligheidsbron aan het Franse persagentschap AFP gemeld. In de regio zijn de spanningen sterk opgelopen tussen Washington en Teheran, twee landen die in Irak betrokken zijn. “Twee Katsjoesja-raketten zijn ingeslagen”, aldus de veiligheidsbron binnen de Groene Zone in Bagdad. Een derde kwam neer in de Tigris.

Een Iraakse politieofficier bevestigde dat twee zulke raketten zijn neergekomen in de buurt van de Amerikaanse ambassade. Volgens de agent zijn de raketten afgevuurd in het zuiden van Bagdad, waar talrijke pro-Iraanse milities zich bevinden.

Buitenlandse bronnen die zich in de getroffen zone bevinden, stelden dat de sirenes van de Amerikaanse ambassade tweemaal weerklonken.

Vooralsnog eiste niemand de raketaanval op.

Bagdad pleit er al maanden voor dat de crisis tussen de VS en Iran niet de oversteek naar Irak maakt. Irak is na jaren van geweld en conflicten nog steeds het decor van dodelijke aanslagen.

Bron: Belga