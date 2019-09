Roemeense Laura Codruta Kövesi officieel voorgedragen als Europees openbaar aanklager

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben dinsdag een akkoord bereikt over de voordracht van Laura Codruta Kövesi als de eerste Europees openbaar aanklager. De voordracht van de Roemeense was een formaliteit nadat de lidstaten vorige week hun steun hadden uitgesproken. Het parlement had zich al langer aan de zijde van Kövesi geschaard. “Mevrouw Kövesi is de perfecte keuze om Europees openbaar aanklager te worden”, zegt de Spanjaard Juan Fernando Lopez Aguilar, voorzitter van de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement. “Ze heeft schitterende professionele competenties. Bovendien bekleedt Roemenië momenteel geen enkele sleutelpositie in de Europese Unie. Ze zal voortaan dan ook een van de sterke vrouwen zijn die leiding geven in de EU.”

Als openbaar aanklager komt Kövesi aan het hoofd van het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EOM) te staan, dat onderzoek zal voeren naar misdrijven die schade berokkenen aan de Europese begroting, zoals fraude, corruptie en grensoverschrijdende btw-fraude. Ook al was ze al lang een van de topfavorieten om het EOM te leiden, toch kreeg Kövesi heel wat tegenkanting uit haar eigen land. Volgens Boekarest ging ze als hoofd van de anticorruptiedienst van het Roemeense parket haar boekje te buiten bij haar onderzoeken, die leidden tot de veroordeling van tientallen lokale en nationale politici in Roemenië.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat de Roemeense het dan toch zou halen toen bekend raakte dat Frankrijk haar zou steunen. Frankrijk had tot dan een landgenoot in de race om de leiding van het EOM, Jean-François Bohnert, maar hij is intussen verkozen als het hoofd van de afdeling financiële criminaliteit van het Franse parket.

Het EOM zou tegen het einde van 2020 operationeel moeten zijn. 22 Europese lidstaten nemen er aan deel. Behalve het Verenigd Koninkrijk blijven ook Zweden, Hongarije, Polen, Ierland en Denemarken aan de zijlijn staan, maar zij kunnen op elk moment beslissen om toch deel te nemen.

bron: Belga