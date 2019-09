“Operation Matterhorn” bracht bijna 15.000 Britse Thomas Cook-toeristen thuis

Ongeveer 14.700 Britse toeristen zijn gisteren naar huis kunnen terugkeren via het repatriëringsprogramma van de Britse overheid. Vandaag zouden nog eens 16.800 reizigers moeten volgen. Dat heeft de luchtvaartautoriteit CAA meegedeeld. Het repatriëringsprogramma “Operation Matterhorn” werd opgestart nadat het doek was gevallen over de Britse reisgroep Thomas Cook. Daarvoor worden tientallen chartervliegtuigen gehuurd. Sommige reizigers kunnen ook terugkeren van vakantie met andere luchtvaartmaatschappijen.

“Op de eerste dag van het vluchtprogramma van de CAA werden 64 vluchten afgewerkt, waarmee de eerste 14.700 mensen konden terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk”, zo staat er in een persbericht. “Dat is meer dan 95 procent van al diegenen die maandag hadden moeten terugkeren.”







Vandaag zijn er 74 vluchten gepland, die nog eens 16.800 Britse toeristen zouden moeten repatriëren.

Tot en met 6 oktober zijn er in het kader van “Operation Matterhorn” meer dan duizend vluchten gepland. Zowat 150.000 Britse toeristen waren met vakantie met Thomas Cook toen de groep vanochtend haar activiteiten moest staken. Het gaat om de grootste repatriëringsprogramma in vredestijd in het Verenigd Koninkrijk.

