Nina Derwael zet moeilijkere brugoefening in de koelkast

Nina Derwael verdedigt volgende maand haar wereldtitel op de brug met ongelijke leggers tijdens het WK turnen in het Duitse Stuttgart (4-13 oktober). Opvallend is dat de Limburgse tijdelijk afstapt van de moeilijkere oefening waarbij ze ten val kwam op de Europese Spelen in Minsk. Dat liet ze vandaag optekenen op een persconferentie in Gent. Eind juni testte Derwael op de Europese Spelen een nieuwe oefening, de moeilijkste die ze ooit uitvoerde. Het lukte haar echter in de kwalificaties en de finale niet om die foutloos uit te voeren. In de eindstrijd kwam ze zelfs ten val, waarna ze echter wel nog goud pakte op de balk.

“Zo’n val kan gebeuren, maar liever op de Europese Spelen dan op het WK”, zei de Sportvrouw van het Jaar 2018. “Het heeft me toch wakker geschud. Toen had ik niet de ideale voorbereiding, nu wel. Ik sta zeker scherper in vergelijking met Minsk. Maar ik zal niet diezelfde oefening doen, dat heb ik in overleg met mijn coaches beslist. Qua moeilijkheid is mijn oefening voor Stuttgart van hetzelfde niveau (6.5) als die van vorig jaar op het WK in Doha, maar het is niet dezelfde. We hebben een aanpassing gedaan waardoor mijn uitvoering beter zou moeten zijn. Ik voel me beter bij deze oefening, het is de meest stabiele die ik momenteel kan turnen. Al onderhoud ik wel nog de oefening van Minsk. Maar de twee tienden die ik zou winnen op de startwaarde zou ik meteen terug verliezen door de uitvoering, en dat zou zonde zijn. Als ik val bij die moeilijkere oefening in Stuttgart, dan zou dat ook ten koste gaan van het team.”







En net de teamkwalificatie voor de Olympische Spelen is volgens Derwael het hoofddoel in Duitsland. “Pas daarna zal ik op mezelf focussen”, aldus Derwael, die op het vorige WK ook knap vierde werd in zowel de allroundcompetitie als op de balk. “We hebben een heel mooi team. Ik probeer mijn ervaring te delen met mijn jongere teamgenoten. Als we blijven vechten voor de kleine details, dan kunnen we een hele mooie wedstrijd turnen. Dat moet dan wel genoeg zijn om die olympische kwalificatie binnen te halen.”

bron: Belga