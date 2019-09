De vakbonden houden een dubbel gevoel over na de aankondiging van de Belgische directie van Thomas Cook om bescherming tegen schuldeisers aan te vragen voor een deel van de activiteit. Els De Coster van het ACLVB verwoordt het zo: “We hadden vanmorgen gevreesd voor uitsluitend slecht nieuws, maar het is een dubbele boodschap geworden.” Door de faillissementen van twee entiteiten verliezen 75 mensen hun job. De Coster noemt dat een “klein bloedbad, maar het had veel erger kunnen zijn”. De lonen van september zijn ook vandaag gestort. Dat was de eerste eis van de vakbonden. Katrien Degryse (BBTK): “We hadden druk gezet dat de lonen zouden uitbetaald worden. Niemand werkt gratis. Dat was zeer belangrijk voor ons.”

De 501 mensen op het hoofdkantoor en in de Neckermann-vakantiewinkels en Thomas Cook-travelshops kunnen morgen opnieuw aan de slag. Degryse evalueert of die Thomas Cook-medewerkers ook op de langere termijn hun job gaan kunnen behouden. “De directie doet haar best om een investeerder te vinden. Ze zijn aan het praten zeggen ze en ik geloof dat. Er is sowieso tijd gekocht, we weten nog niet voor wat: voor een faillissement of voor een oplossing die toekomst heeft. Er is extra tijd, maar nog geen zekerheid voor goed nieuws.”







De ondernemingsrechtbank moet zich uitspreken over de WCO-aanvraag (de wet op de continuïteit van de onderneming, red.). Als die aanvraag goedgekeurd wordt, dan is er dus de “basis voor een plan”, schat Patrick Van Holderbeke van het ACV de situatie in. “We moeten de tijd nemen om werk te maken van dit plan. Hopelijk betekent dit een nieuwe start voor Thomas Cook België.”

bron: Belga