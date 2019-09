Jonge Amerikaanse Chloe Dygert-Owen veel te snel voor Nederlandse tijdrijdsters

Chloe Dygert-Owen heeft zich vandaag in het Engelse Harrogate met veel machtsvertoon tot wereldkampioene tijdrijden gekroond. De 22-jarige Amerikaanse was 1:32 sneller dan de Nederlandse Anna van der Breggen. Diens landgenote Annemiek van Vleuten moest na twee wereldtitels op rij met een derde plaats vrede nemen. Zij was 1:52 trager dan Dygert-Owen. Van der Breggen is al voor de vierde keer op vijf jaar tijd vicewereldkampioene.

Julie Van de Velde, de enige Belgische aan de start, werd op 6:23 33e.







Bron: Belga