Drone-aanval op Saoedi-Arabië – Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië houden Iran verantwoordelijk

Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië hebben maandag in een gezamenlijke verklaring laten verstaan dat Iran “verantwoordelijkheid draagt” voor de aanval op de Saoedi-Arabische olie-installaties eerder deze maand. “Het is voor ons duidelijk dat Iran verantwoordelijkheid draagt voor deze aanval. Er is geen andere plausibele verklaring. We steunen het onderzoek naar verdere details”, aldus de drie landen.

De drie benadrukken wel dat ze blijven vasthouden aan de nucleaire deal van 2015 met Iran. De Verenigde Staten hebben zich daar ondertussen uit teruggetrokken en hebben Iran sancties opgelegd.

De gezamenlijke verklaring van de drie landen komt op het moment dat de Verenigde Naties vergaderen in New York. De Amerikaanse president Donald Trump zal er normaal gezien dinsdag spreken, de Iraanse president Hassan Rohani later deze week.

Bron: Belga