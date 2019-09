Croky Cup – Westerlo bekert voort na indrukwekkende comeback tegen Waasland-Beveren

1B-club Westerlo heeft zich dinsdag ten koste van Waasland-Beveren geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België. Het team van Bob Peeters won met 3-4. Bij de rust keken de Kemphanen nog tegen een 3-1 achterstand aan. De winning goal viel in blessuretijd. Op bezoek bij Waasland-Beveren kwam Westerlo in de 33e minuut op voorsprong dankzij een omgezette strafschop van Christophe Janssens. Drie minuten later echter zorgde de vroeg ingevallen Xian Emmers voor de gelijkmaker. Vlak voor de pauze trof de thuisploeg nog tweemaal raak via Fiorin Durmishaj (41. en 45.+2), telkens vanaf de strafschopstip. Een owngoal van Paul Keita (51.) gaf Westerlo opnieuw hoop. Ambroise Gboho (55.) bracht de 1B-club langszij. Beide teams maakten zich op voor de verlengingen, tot Guillaume De Schryver in de 91e minuut alsnog het winnende doelpunt lukte voor de bezoekers.

Waasland-Beveren is al de tweede eersteklasser die sneuvelt in de Croky Cup. Cercle Brugge ging in Jan Breydel met 0-1 onderuit tegen Rebecquoise uit tweede amateurklasse.

bron: Belga