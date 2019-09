Crisis Venezuela – Maduro op bezoek bij Poetin

De Venezolaanse president Nicolas Maduro wil de betrekkingen met bondgenoot Rusland versterken, met het oog op de steeds strengere sancties tegen zijn land. Hij is maandagavond lokale tijd naar Rusland vertrokken. “Ik zal onze vriend Vladimir Poetin en een groep ondernemers ontmoeten”, aldus Maduro in een televisietoespraak. “We zullen de dynamiek van onze betrekkingen bekijken en nieuwe wegen zoeken om onze samenwerking op te voeren.”

Maduro is al maandenlang verwikkeld in een machtsstrijd met de zelfverklaarde interimpresident Juan Guaido. Vele landen erkenden die laatste al als de rechtmatige staatsleider en eisen dat Maduro aftreedt. Hij krijgt wel steun uit Rusland, China, Iran, Turkije, Cuba, Bolivia en Nicaragua.

De Verenigde Staten en de Europese Unie legden Maduro en zijn entourage harde sancties op. Rusland blijft daarentegen zaken doen met het land. Moskou en Caracas werken ook militair samen.

Bron: Belga