Britse olietanker nog steeds in Iran

De onder Britse vlag varende olietanker Stena Impero, die midden juli door Iran in beslag genomen werd in de straat van Hormoez, ligt nog steeds in Iran. Dat meldt eigenaar Stena Bulk vandaag. “Het is al de hele dag rustig, we wachten nog steeds op een soort van melding”, zegt Erik Hanell, topman van de Zweedse scheepvaartmaatschappij Stena Bulk.

Gisteren stelde de Iraanse regeringswoordvoerder Ali Rabiei dat “het juridisch onderzoek afgesloten is en de voorwaarden voor het vrijgeven van de tanker vervuld zijn”, waardoor de tanker weer vrij was in zijn bewegingen. De Iraanse Revolutionaire Wacht nam het schip op 19 juli in beslag onder voorwendsel dat het voorschriften van het maritiem recht in de Perzische Golf overtreden had.







De inbeslagneming in de strategisch belangrijke scheepvaartroute in de Golf veroorzaakte spanningen tussen Iran en andere landen in de regio, en bij het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

“We wachten al sinds 19 juli, en hadden gehoopt dat de afgelopen 48 uur een positieve ontwikkeling zou brengen”, zegt Hanell. Het vaartuig, dat buiten de haven van Bandar Abbas ligt, zal uitvaren zodra het groen licht krijgt, voegt hij eraan toe.

Aan boord bevinden zich 16 bemanningsleden.

