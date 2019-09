Belgische teams mikken op olympisch ticket

Het komende WK turnen in het Duitse Stuttgart (4-13 oktober) dient zich aan als het belangrijkste WK in de huidige olympische cyclus. Er zijn immers heel wat tickets voor Tokio 2020 te verdienen. Zowel de Belgische jongens als meisjes hopen zich als team te kwalificeren voor de Spelen. Dat verklaarden coaches Koen Van Damme en Gilles Gentges (jongens) en Marjorie Heuls en Yves Kieffer (meisjes) vandaag op een persconferentie in Gent. Zowel bij de jongens als de meisjes worden op dit WK nog negen teamtickets toegekend voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio, op basis van de resultaten na de kwalificaties. De Belgen grepen vorig jaar naast de drie beschikbare tickets (zowel jongens als meisjes) op het WK in Doha.

Naast uithangbord en regerend wereldkampioene op de brug met ongelijke leggers Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt) bestaat de meisjesselectie uit Senna Deriks (Gymgroep AS), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) en Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare). Julie Vandamme (Turnclub Varsenare) is reserve. Op het WK van 2018 eindigden de Belgische meisjes op de elfde plaats.







Bij de jongens tekenen Noah Kuavita (Silok Deurne), Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport), Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Maxime Gentges (GC Malmedy), Daan Kenis (Turnclub De Eik Lommel) en Florian Landuyt (Sportac Deinze) present. Pas volgende week wordt beslist wie van die laatste twee reserve zal zijn. Op het WK van vorig jaar werden de Belgische jongens 19e.

bron: Belga