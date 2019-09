NMBS stelt nieuw vervoersplan voor tijdens werken

De werkzaamheden aan de seininrichting van Brussel-Zuid tussen 14 oktober en 12 november zullen gevolgen hebben voor naar schatting 27.000 reizigers. Dat hebben de spoorbedrijven NMBS en Infrabel bekendgemaakt. 12 piekuurtreinen worden geschrapt, en het traject van 35 piekuurtreinen wordt beperkt of aangepast.

Infrabel moderniseert van 14 oktober tot 12 november de seininrichting aan de zuidkant van het station Brussel-Zuid. Door de werkzaamheden is de capaciteit van de hele Brusselse noord-zuidverbinding beperkt, waardoor tijdens de piekuren niet alle treinen door de verbinding gestuurd kunnen worden.







Concreet worden in die periode elke weekdag 47 piekuurtreinen afgeschaft of omgeleid, die normaal door de noord-zuidverbinding rijden. Twaalf piekuurtreinen zullen helemaal niet rijden: zes P-treinen ’s ochtends en even veel ’s avonds. Concreet gaat het om piekuurtreinen van en naar Landen/Tienen/Leuven, Ans/Luik, Kortrijk/Denderleeuw, Gent/Aalst en Dendermonde.

Grootste hinder in verlengde weekends

In de verlengde weekends van 1 tot 3 en 9 tot 11 november test Infrabel de nieuwe installaties van de seininrichting op alle mogelijke trajecten. Dat zijn er duizenden en daardoor rijden tussen Brussel-Zuid en Halle geen treinen. Ook voor internationale treinen hebben de werken impact.

Voor trajecten naar onder andere de kust, de Ardennen en internationale reizen heeft de NMBS opgelijst waar de problemen zich bevinden en wat de alternatieven zijn.

Tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid rijden tijdens deze weekends 6 treinen per uur in beide richtingen. Er rijden ook 4 treinen per uur van Brussel-Noord en 2 per uur van Brussel-Zuid naar de luchthaven van Zaventem.

Communicatie

Op de website en app van de NMBS staat alle info over de werkzaamheden en veranderingen op bepaalde trajecten. De routeplanner is ook aangepast aan de werkzaamheden in Brussel-Zuid. Omdat de bezetting van veel treinen naar Brussel nog groter zal zijn dan anders, raadt de NMBS mensen die tijdens de spitsuren reizen aan om hun reis te vervroegen of verlaten. De samenstelling van heel wat treinen zal ook versterkt worden.

De NMBS zet in de piekuren en in de weekends tijdens de werken ook haar perron- en stationspersoneel en de Securail-agenten.